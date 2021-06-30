Путин надеется, что на Олимпиаде в Токио примут все меры для защиты участников от ковида

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что организаторы Олимпийских игр в Токио примут все меры для защиты здоровья спортсменов и зрителей.

На встрече в среду со сборной РФ перед летней Олимпиадой глава государства напомнил, что эти Игры должны были пройти в 2020 году, но, "как известно, эпидемия коронавируса внесла свои кардинальные изменения в жизнь всей планеты, в том числе и в жизнь спорта высших достижений". "И то, что в таких крайне непростых, прямо скажем, условиях главный спортивный праздник планеты все же состоится, можно считать важной общей победой мировой олимпийской семьи", - отметил Путин.

"Игры в Японии, конечно же, будут особыми. Рассчитываем, что организаторы примут все возможные меры, чтобы защитить здоровье спортсменов и зрителей", - подчеркнул президент РФ.

Глава государства поздравил спортсменов с включением в состав олимпийской сборной России и пожелал им "успешного выступления на столь долгожданных ХХХII летних Олимпийских играх".

"Понимаю, что вам, вашим коллегам, причем во всех странах, было сложно сохранить ритм подготовки к этому главному старту, но вы сделали это, и в этом тоже уже победа", - обратился Путин к спортсменам. Он уверен, что, "несмотря на вынужденные ограничения, другие сложности, все спортсмены настроены показать максимальный результат, выступить достойно и порадовать своих преданных болельщиков".