Рекордное число британцев наблюдали за трансляцией матча чемпионата Европы с немцами

ЛОНДОН, 30 июня. /ТАСС/. Более 27 млн британцев наблюдали за трансляцией победного для англичан матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу со сборной Германии (2:0), что является рекордом. Об этом сообщает в среду газета Times .

Только онлайн матч посмотрели 6,5 млн человек, что также является рекордом для Соединенного Королевства. При этом общее число тех, кто наблюдал за игрой на Британских островах, по мнению экспертов, значительно выше. В данном случае не учтены те фанаты, которые смотрели игру в пабах и на больших экранах.

В перерыве матча произошел, по данным оператора национальной энергетической системы, резкий скачок в потреблении электроэнергии в королевстве - до 1,6 гигаватт, что эквивалентно включению 888 тыс. электрочайников.

В 1990 году 26,2 млн британцев наблюдали за поражением сборной Англии в серии пенальти от команды Германии в полуфинале чемпионата мира по футболу. 23,8 млн посмотрели, как то же самое вновь произошло в полуфинале Евро-96. Через два года на чемпионате мира 23,8 млн британских подданных увидели проигрыш сборной Англии команде Аргентины в 1/8 финала, а в 2004 году 23,9 млн были разочарованы тем, как англичане проиграли на чемпионате Европы сборной Португалии в 1/4 финала. В 2018 году 26,5 млн смотрели, как сборная Англии потерпела очередное поражение в полуфинале чемпионата мира в России от команды Хорватии.

Абсолютный же рекорд Великобритании по числу зрителей был установлен в 1997 году, когда церемонию похорон принцессы Дианы увидели 32 млн человек.

Встреча с немцами стала 300-м международным матчем для английской сборной на стадионе "Уэмбли". Англичане на арене одержали 188 побед, 73 раза сыграли вничью и 39 раз проиграли. Сборные Германии и Англии встретились на этом стадионе в 13-й раз и впервые за восемь матчей англичане победили немцев. Команды в пятый раз встретились в рамках чемпионата Европы, в предыдущий раз сборные сыграли на групповом этапе турнира 2000 года, тогда победу одержали англичане (1:0), на счету германской команды две победы в рамках Евро, еще один матч закончился вничью.