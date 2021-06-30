Путин: вся Россия теплом своих сердец будет поддерживать олимпийцев в Токио

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с олимпийской сборной перед Играми в Токио пообещал спортсменам, что на предстоящих соревнованиях вся страна будет за них болеть и поддерживать "теплом своих сердец".

"В предстоящих испытаниях на олимпийских аренах с вами душой, теплом своих сердец - говорю это без всякого преувеличения - будет вся наша страна, вся Россия. Будем за вас болеть", - заверил он.

Путин добавил, что страна верит в своих олимпийцев. "Вы для нас - всегда лучшие, - подчеркнул он. - И я от всего сердца желаю вам ярких побед, достойной и честной борьбы. В добрый час!"

Президент лично поздравил двух спортсменок, которые в среду отмечают день рождения, - это дзюдоистка Мадина Таймазова и представитель сборной по синхронному плаванию Мария Шурочкина. "Крепкого вам здоровья, девочки. Всего доброго, успешных стартов и личного счастья", - пожелал он.

В завершение встречи Путин также обратился к олимпийцам с напутствием."Дорогие друзья! Обязательно встретимся! Ждем вас с победой", - заключил глава государства.