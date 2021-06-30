Путин: из-за политизации в спорте права российских атлетов нужно защитить от произвола

"Особое внимание мы обязательно уделим дипломатической, юридической поддержке российских спортсменов, тренеров в ходе предстоящей Олимпиады", - сказал глава государства в среду на встрече со сборной перед Играми. На его взгляд, "тема политизации спорта, к сожалению, по-прежнему актуальна, никуда не ушла из повестки дня".

"Права, интересы наших атлетов должны быть защищены от любого произвола, в том числе от решений, которые отдельные страны пытаются навязывать по всему миру. Далеко за пределами своих национальных юрисдикций", - подчеркнул российский лидер.

"Я прошу коллег из профильных структур обратить на это особое внимание", - потребовал Путин.

"Это навязывание своего права за пределами своих границ, оно не только проверяет наше внимание и вызывает какое-то неудовольствие, но и, уверяю вас, во всем мире и в самом антидопинговом агентстве", - заметил президент.