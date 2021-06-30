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Футбол в Англии

Бывший тренер "Ливерпуля" Бенитес возглавил "Эвертон"

Команды базируются в одном городе и являются принципиальными соперниками
Главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес EPA-EFE/NEIL HALL
Описание
Главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес
© EPA-EFE/NEIL HALL

ТАСС, 30 июня. Испанец Рафаэль Бенитес назначен на пост главного тренера ливерпульского "Эвертона". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Срок соглашения с 61-летним специалистом не уточняется.

До этого Бенитес тренировал "Ливерпуль" (2004-2010), с которым стал победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка и Суперкубка Англии и Суперкубка УЕФА. Испанец является вторым в истории тренером, кто возглавлял обе ливерпульские команды. До него таковым был Уильям Барклай, который является первым тренером в истории "Эвертона" и "Ливерпуля".

Помимо "Ливерпуля" Бенитес возглавлял английские "Челси" и "Ньюкасл", ряд испанских клубов, включая "Валенсию" и "Реал", итальянские "Интер" и "Наполи" и китайский "Далянь Ифан". На международном уровне также является обладателем Кубка УЕФА с "Валенсией" и победителем Лиги Европы с "Челси".

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