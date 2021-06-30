В "Крыльях Советов" заявили, что не имели проблем при продлении контракта с Сергеевым

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Руководство самарских "Крыльев Советов" не имело трудностей в переговорах при подписании нового контракта с лучшим бомбардиром Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2020/21 Иваном Сергеевым. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор самарского клуба Вадим Андреев.

Во вторник "Крылья Советов" объявили о подписании контракта с Сергеевым. Новое соглашение рассчитано на три года.

"Сохранили лучшего бомбардира прошлого сезона ФНЛ, он поможет в атаке нам в следующем сезоне, мы на него очень рассчитываем, - сказал Андреев. - Трудностей при подписании нового контракта с Сергеевым не было. В клуб официальные предложения по Ивану не поступали, возможно, вел переговоры агент. Стояла задача сохранить состав, сохранили всех молодых игроков, Сергеева - задача решена, дальше работаем по усилению".

Сергееву 26 лет, он выступает в составе "Крыльев Советов" с 2020 года. В прошлом сезоне ФНЛ нападающий сыграл 42 матча, забил 40 голов и отдал 7 результативных передач. Сергеев побил рекорд по количеству голов за один сезон во втором по силе дивизионе чемпионата России, ранее принадлежавший нападающему грозненского "Терека" (нынешнее название - "Ахмат") Андрею Федькову, который забил 38 мячей в 2004 году.

В прошлом сезоне "Крылья Советов" заняли первое место в ФНЛ и завоевали право в сезоне-2021/22 сыграть в Тинькофф - Российской премьер-лиге. В Бетсити - Кубке России самарская команда дошла до финала, где уступила московскому "Локомотиву" (1:3).