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Олимпиада в Токио

Кущенко: подготовка сборной России по баскетболу к матчу с мексиканцами могла быть лучше

Президент Единой лиги ВТБ отметил, что у тренерского штаба была возможность проанализировать игру сборной Мексики против немцев
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Тренерский штаб сборной России по баскетболу мог лучше подготовиться к игре с командой Мексики в квалификации к Олимпиаде. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

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Мужская сборная России по баскетболу со счетом 64:72 уступила команде Мексики в первом матче группового этапа квалификации к Олимпийским играм. Соревнования проходят в хорватском Сплите.

"Игра показала, что мексиканская сборная оказалась намного опытнее, и обыгрывали нас простыми наигранными комбинациями, с которыми не справлялась наша защита, - сказал Кущенко. - Тут есть два момента. Первый, мне казалось, у тренерского штаба была возможность проанализировать более глубоко вчерашнюю игру мексиканцев с немцами и лучше подготовиться. Мне казалось, в этом преимущество, когда видишь, как твой соперник будет выглядеть".

"И второй момент, когда поначалу удалось прилично оторваться в счете, не могу понять, за что [Иван] Стребков получил неспортивный фол. Потому что с него и началось все. Но в итоге мяч не врет, вот он и не обманул сегодня", - добавил президент Единой лиги ВТБ.

Сборная Мексики во вторник уступила команде Германии со счетом 76:82. Подопечные Сергея Базаревича встретятся с немцами в четверг. Мексиканцы обеспечили себе выход в полуфинал квалификационного турнира, куда по итогам группового этапа попадают по две лучшие команды от групп А и В (Тунис, Бразилия, Хорватия). Победитель мини-турнира получит право поехать на Олимпиаду.

Сборной России для попадания в полуфинал квалификации необходимо побеждать команду Германии с разницей в восемь и более очков. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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