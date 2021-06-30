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Уимблдон

Андрей Рублев впервые преодолел второй раунд Уимблдона

Российский теннисист обыграл в трех сетах южноафриканца Ллойда Харриса
Андрей Рублев PA-EFE/AELTC/Edward Whitaker
Описание
Андрей Рублев
© PA-EFE/AELTC/Edward Whitaker

ТАСС, 30 июня. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл Ллойда Харриса из ЮАР в матче второго круга Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2, 7:5 в пользу 23-летнего россиянина. В третьем круге посеянный под пятым номером Рублев встретится с итальянцем Фабио Фоньини (26).

Рублев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и является обладателем восьми титулов ATP. На турнирах Большого шлема он четырежды выходил в четвертьфинал, на Уимблдоне он впервые вышел в третий раунд.

24-летний Ллойд идет на 51-й строчке рейтинга, наивысшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в третий раунд Открытого чемпионата Франции 2019 года.

Уимблдон является третьим в календаре турниром Большого шлема. Призовой фонд соревнований составляет более €40 млн. Рекордсменом по победам в мужском одиночном разряде является швейцарец Роджер Федерер, выигравший турнир восемь раз. Уимблдон проводится в 134-й раз. Из-за пандемии коронавируса в прошлом году турнир не состоялся. Соревнования завершатся 11 июля.

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