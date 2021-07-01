{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада в Токио

Шестая ракетка мира американка Кенин не сыграет на Олимпиаде в Токио

22-летняя теннисистка является победителем пяти турниров WTA
София Кенин AP Photo/Michel Euler
Описание
София Кенин
© AP Photo/Michel Euler

ТАСС, 1 июля. Занимающая шестое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) американка София Кенин не примет участие в Олимпийских играх в Токио. Комментарий Кенин приводит агентство Reuters.

В среду Кенин проиграла во втором круге Уимблдона своей соотечественнице Мэдисон Бренгл со счетом 2:6, 4:6.

"Я не сыграю на Олимпиаде. Это было трудное решение, но я обсуждала это со своими агентами. Я не могла взять с собой никого из своей команды и это определенно не то, что я хотела. Это было непросто, я люблю Олимпийские игры", - сказала Кенин.

Кенин родилась в Москве. 22-летняя теннисистка выиграла пять турниров под эгидой WTA. В 2020 году она стала победительницей Открытого чемпионата Австралии и вышла в финал Открытого чемпионата Франции.

Ранее о снятии с Олимпиады заявили третий номер мирового рейтинга румынка Симона Халеп и восьмая ракетка мира Серена Уильямс.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Теги
Олимпиада в Токио
Ралли "Шелковый путь"
Ралли "Шелковый путь" стартует в Омске
Гонка протяженностью 5 250 км завершится 11 июля в Улан-Баторе
Читать полностью