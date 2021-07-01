Президент "Барселоны" заявил, что Месси хочет остаться в клубе

ТАСС, 1 июля. Аргентинский нападающий Лионель Месси хочет остаться в испанском футбольном клубе "Барселона". Об этом в эфире радиопередачи El Transistor заявил президент "Барселоны" Жоан Лапорта.

"Мы хотим, чтобы Месси остался, он тоже хочет остаться. Все идет по плану - у нас есть проблемы с финансовым fair play, мы ищем лучшее решение для обеих сторон", - сказал Лапорта.

По информации портала Transfermarkt, действие контракта Месси с каталонским клубом закончилось в ночь на 1 июля. Ранее портал sport.es сообщал, что соглашение аргентинца с "Барселоной" будет продлено до 2023 года, после чего нападающий перейдет в "Интер Майами", который выступает в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS). Отмечается, что там он будет играть на протяжении двух сезонов и получать по €60 млн.

Месси в прошедшем сезоне провел за клуб 47 матчей, забил 38 голов и отдал 14 результативных передач. "Барселона" финишировала на третьей строчке таблицы чемпионата Испании с 79 очками в 38 матчах, обеспечив себе участие в Лиге чемпионов.

В августе 2020 года Месси пытался покинуть "Барселону" из-за конфликта с руководством клуба. Позднее он заявил, что принял решение остаться, так как не хотел вступать в юридический спор с "Барселоной", а также из-за желания его семьи остаться в Каталонии. 27 октября президент клуба Хосеп Бартомеу ушел в отставку.

Месси 33 года, он является воспитанником академии "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча", что является рекордом. Аргентинец - четырехкратный победитель Лиги чемпионов, олимпийский чемпион и серебряный призер чемпионата мира.