"Тампа" победила "Монреаль" во втором матче финала Кубка Стэнли

В составе "Тампы" отличились Энтони Сирелли (27-я минута), Блейк Коулман (40), Ондржей Палат (56). У "Монреаля" шайбу забросил Ник Сузуки (31), российский защитник команды Александр Романов не попал в заявку на игру.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Тампы". Третий матч пройдет в ночь на 3 июля в Монреале.

"Тампа" второй раз подряд играет в финале Кубка Стэнли. В прошлом сезоне команда стала обладателем трофея, в решающей серии обыграв "Даллас" (4-2). Всего в активе "Тампы" две победы в Кубке Стэнли (2004, 2020) и поражение в финале 2015 года от "Чикаго" (2-4).

"Монреаль" вышел в финал Кубка Стэнли впервые за 28 лет. В сезоне-1992/93 канадская команда выиграла трофей, в решающей серии обыграв "Лос-Анджелес" (4-1). "Монреаль" - старейший и самый титулованный клуб НХЛ. Он существует с 1909 года и является одним из основателей лиги, на его счету 24 победы в Кубке Стэнли.