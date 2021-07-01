Фигуристка Щербакова вошла в новый международный пул допинг-тестирования, Загитова - нет

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Чемпионка мира 2021 года по фигурному катанию Анна Щербакова включена в новый пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ISU.

Шербакова, которая не входила в международный пул допинг-тестирования в предолимпийском сезоне, кроме победы на чемпионате мира в Стокгольме также выиграла золото неофициального командного мирового первенства в Японии. В конце декабря прошлого года она в третий раз подряд стала чемпионкой России. В пул тестирования ISU также включена серебряный призер чемпионата мира - 2021 Елизавета Туктамышева, отсутствовавшая в предыдущем списке.

Из фигуристов в пулы также были включены Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (все - парное катание), Виктория Синицына и Никита Кацалапов (спортивные танцы), а также Алена Косторная, Александра Трусова и Камила Валиева (все - одиночное катание).

Как и год назад, в международный пул тестирования не включены олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, не принимавшие участия в соревнованиях прошлого сезона.

Вместе с неоднократными победителями чемпионатов мира по конькобежному спорту Павлом Кулижниковым и Денисом Юсковым в пулы также вошли Анна Чернова, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова, Ирина Кузнецова, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Александр Румянцев, Данила Семериков, Сергей Трофимов, Наталья Воронина и Руслан Захаров. Из российских шорт-трекистов ISU взял под особый допинг-контроль Дениса Айрапетяна, Семена Елистратова, Екатерину Константинову и Софью Просвирнову.

В пулы тестирования ISU на сезон-2021/22 вошли 138 представителей конькобежного спорта, фигурного катания и шорт-трека, из них 32 - из России.