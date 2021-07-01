Капитаном сборной Японии на Играх в Токио назначили спринтера Рёту Ямагату

ТОКИО, 1 июля. /ТАСС/. Олимпийский комитет Японии назначил капитаном национальной сборной на летних Олимпийских играх в Токио 29-летнего спринтера Рёту Ямагату. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на Олимпийский комиетет Японии.

Вице-капитаном назначена 28-летняя Касуми Исикава (настольный теннис). Ожидается, что эти спортсмены произнесут олимпийскую клятву 23 июля в ходе церемонии открытия Игр.

Ямагата является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в эстафете 4 400 метров, Исикава - серебряным призером Игр 2012 года и бронзовым призером Игр 2016 года в командном турнире.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа.