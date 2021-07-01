Тренер: лыжница Сорина сможет потренироваться с Йохауг только за пределами Норвегии

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Совместные тренировки россиянки Татьяны Сориной и лидера женской сборной Норвегии Терезы Йохауг могут состояться, когда норвежские лыжницы выедут на сбор в Центральную Европу. Об этом ТАСС сообщил муж и тренер российской спортсменки Егор Сорин.

Йохауг на чемпионате мира 2021 года выиграла четыре золотых награды, она является 14-кратной чемпионкой мира и победительницей Олимпийских игр - 2010 в женской эстафете.

"Есть желание Татьяны потренироваться с Йохауг, но в связи с тем, что Норвегия из-за пандемии, по сути, закрыта, такие совместные тренировки непросто организовать, - заметил Сорин. - Йохауг, как я знаю, сказала в своем интервью, что она не против, но решение должны принимать тренеры. С тренерским штабом сборной мы контактировали, ищем такую возможность. Но это будет точно не в Норвегии, куда очень осложнен въезд иностранцам, которым нужно пройти при посещении этой страны десятидневный карантин".

"Вот когда норвежская сборная будет проходить подготовку в Центральной Европе (Италии, Австрии или других странах), то мы к этому вопросу обязательно вернемся. И на пять-шесть дней, может быть, присоединимся к норвежкам", - добавил тренер.

Серебряный призер чемпионата мира 2021 года в женской эстафете Сорина вернулась в спорт после рождения ребенка перед началом прошедшего сезона. На чемпионате мира в Оберстдорфе она стала лучшей из россиянок в скиатлоне на 15 км (восьмое место), гонке на 10 км с раздельным стартом (пятое) и гонке на 30 км (девятое).

"Что касается совместных тренировок с Йохауг, то речь пока идет только о Татьяне, я поеду туда как переводчик. Как тренеру мне тоже интересно посмотреть, как работают норвежские лыжницы. С лыжниками из этой страны мы уже не раз пересекались на сборах, тренировки совместные проводили, а с лыжницами такой практики у нас не было", - заключил Сорин.