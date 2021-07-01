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Бокс

Около 300 спортсменок примут участие в чемпионате России по боксу в Челябинске

Турнир пройдет осенью

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Чемпионат России по боксу среди женщин, который пройдет в Челябинске, соберет порядка 300 участниц. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.

"На чемпионат приедет порядка 300 девушек", - сказала собеседница агентства.

Решение о проведении соревнований предварительно осенью в этом году в Челябинске было принято в январе на встрече губернатора региона Алексея Текслера с занимавшим тогда должность генерального секретаря Федерации бокса России Умаром Кремлевым.

Чемпионат России по боксу среди женщин пройдет в Челябинске во второй раз, ранее турнир проходил здесь в 2010 году.

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