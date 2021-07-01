{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Перенос Суперкубка России по футболу из Калининграда не обсуждается

В матче за трофей встретятся чемпион России петербургский "Зенит" и обладатель кубка страны московский "Локомотив"
© Денис Тырин/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Вопрос о переносе матча за Суперкубок России по футболу из Калининграда не обсуждается. Об этом ТАСС сообщил начальник управления информационной политики правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Ранее появилась информация о возможном переносе матча из-за того, что власти Калининградской области могут не разрешить допуск зрителей на трибуны в связи с эпидемиологической обстановкой.

"Решение по переносу матча за Суперкубок из Калининграда не принято и не обсуждается, - сказал Лысков. - Сейчас идет проработка форматов данного мероприятия с учетом текущей эпидемиологической ситуации в Калининградской области. На следующей неделе мы должны договориться о каком-то формате".

В матче сыграют действующий чемпион России петербургский "Зенит" и обладатель кубка страны московский "Локомотив". Встреча запланирована на 17 июля.

Теги
Российский футбол
ММА
СМИ: Нурмагомедов занял второе место в списке самых богатых бойцов UFC
Россиянин заработал за карьеру $40 млн, ирландец Конор Макгрегор - в десять раз больше
СМИ: Нурмагомедов занял второе место в списке самых богатых бойцов UFC
Читать полностью