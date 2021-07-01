Перенос Суперкубка России по футболу из Калининграда не обсуждается

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Вопрос о переносе матча за Суперкубок России по футболу из Калининграда не обсуждается. Об этом ТАСС сообщил начальник управления информационной политики правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Ранее появилась информация о возможном переносе матча из-за того, что власти Калининградской области могут не разрешить допуск зрителей на трибуны в связи с эпидемиологической обстановкой.

"Решение по переносу матча за Суперкубок из Калининграда не принято и не обсуждается, - сказал Лысков. - Сейчас идет проработка форматов данного мероприятия с учетом текущей эпидемиологической ситуации в Калининградской области. На следующей неделе мы должны договориться о каком-то формате".

В матче сыграют действующий чемпион России петербургский "Зенит" и обладатель кубка страны московский "Локомотив". Встреча запланирована на 17 июля.