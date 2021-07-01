Тарасова считает, что российский футбол не заслуживает царящего вокруг него ажиотажа

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский футбол не заслуживает царящего вокруг него ажиотажа. Об этом ТАСС заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Тарасова заявила, что на месте Черчесова подала бы в отставку после провала на Евро

Сборная России по футболу не сумела выйти из группы на чемпионате Европы, не выполнив поставленную перед ней задачу. С тех пор в футбольном сообществе не утихает дискуссия на тему будущего главного тренера сборной Станислава Черчесова и необходимости реформ.

"Вокруг нашего футбола очень много ажиотажа. Я из рода тренеров, сама тренер, и я этого не понимаю. Речь идет даже не о внимании, а об ажиотаже вокруг футбола. Футбола-то нет, а разговоров много", - сказала Тарасова.

В среду технический комитет Российского футбольного союза (РФС) признал работу Черчесова на Евро неудовлетворительной, однако не нашел его вины в провале команды. Судьбу Черчесова на следующей неделе должен решить исполком РФС.