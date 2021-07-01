Тарасова считает, что российский футбол не заслуживает царящего вокруг него ажиотажа

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский футбол не заслуживает царящего вокруг него ажиотажа. Об этом ТАСС заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Сборная России по футболу не сумела выйти из группы на чемпионате Европы, не выполнив поставленную перед ней задачу. С тех пор в футбольном сообществе не утихает дискуссия на тему будущего главного тренера сборной Станислава Черчесова и необходимости реформ.
"Вокруг нашего футбола очень много ажиотажа. Я из рода тренеров, сама тренер, и я этого не понимаю. Речь идет даже не о внимании, а об ажиотаже вокруг футбола. Футбола-то нет, а разговоров много", - сказала Тарасова.
В среду технический комитет Российского футбольного союза (РФС) признал работу Черчесова на Евро неудовлетворительной, однако не нашел его вины в провале команды. Судьбу Черчесова на следующей неделе должен решить исполком РФС.