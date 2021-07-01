Свищев: решение о запрете синхронисткам купальников с медведями на Играх является абсурдом

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Решение о запрете российским синхронисткам выступать в купальниках с изображением медведя на Олимпийских играх в Токио является абсурдным. Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Ранее пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила, что национальной команде запретили использовать изображение медведя на купальниках.

"Скоро нам запретят дышать, говорить, использовать еще какую-либо символику, летать на наших самолетах и прочее, - сказал Свищев. - При чем здесь медведи? В решении суда было прописано про флаги и символику. Медведь не является нашей национальной символикой, на флаге его нет, в гимне про него не поется. Пусть тогда нам напишут, какие звери, птицы запрещены, какие нельзя использовать стихи и песни".

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.