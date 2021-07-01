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Олимпиада в Токио

Журова назвала решение о запрете купальников с медведями на Олимпиаде двойными стандартами

Сборной России по синхронному плаванию запретили использовать изображение медведя на купальниках на Олимпиаде в Токио
Депутат Госдумы Светлана Журова Николай Галкин/ТАСС
Описание
Депутат Госдумы Светлана Журова
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Решение о запрете российским синхронисткам выступать в купальниках с изображением медведя на Олимпийских играх является абсурдом и проявлением двойных стандартов. Такое мнение высказала ТАСС олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

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В четверг пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила, что национальной команде запретили использовать изображение медведя на купальниках на Олимпиаде в Токио.

"Это не просто похоже на абсурд, это двойные стандарты, - сказала Журова. - Я так понимаю, что в мире очень много команд, у которых на форме есть медведи. Давайте это все тоже запретим, это очень абсурдно выглядит и вызывает недоумение. Но есть правило, где международная федерация согласовывает форму".

"Там нет регламентов, приходится принимать на веру, что они знают, что делают. Дальше вопрос предвзятого отношения или не предвзятого. Значит, тот человек, который в международной федерации ответственен за согласование формы, получил некое указание и подул на воду", - добавила парламентарий.

Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Играх в Токио запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР).

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. В синхронном плавании будут разыграны два комплекта наград.

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Олимпиада в Токио
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