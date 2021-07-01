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Олимпиада в Токио

Клишина вакцинировалась препаратом Moderna и 22 июля планирует вылететь на Игры в Токио

Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа, квалификация в женских прыжках в длину запланирована на 1 августа, финальный турнир - на 3 августа
Дарья Клишина Оксана Тоскич/ТАСС
Описание
Дарья Клишина
© Оксана Тоскич/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Прыгунья в длину Дарья Клишина, включенная в состав олимпийской команды России, вакцинировалась от коронавируса вакциной американской компании Moderna ("Модерна") и 22 июля планирует вылететь на Игры в Токио. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсменки Алексей Николаев.

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Клишина, выигравшая серебро на чемпионате мира - 2017 в Лондоне, с 2013 года живет и тренируется в США.

"Дарья вакцинировалась в марте-апреле, вакцина - Moderna. Сейчас она продолжает готовиться к Олимпиаде. Планирует вылететь в Токио 22 июля", - сказал Николаев.

27 марта на турнире во Флориде Клишина прыгнула на 7,01 метра. Это пятый результат сезона в мире. До начала Олимпиады спортсменка планирует выступить на нескольких стартах в США.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков 29 июня заявил журналистам, что половина российских участников Олимпийских игр в Токио уже прошли вакцинирование от коронавируса, еще часть атлетов ожидает вторую дозу вакцины.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Квалификация в женских прыжках в длину пройдет 1 августа, финальный турнир - 3 августа.

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