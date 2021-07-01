Сальников изучит вопрос с запретом синхронисткам выступать в купальниках с медведями

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников запросит документы для ознакомления с ситуацией с синхронистками, которым запретили выступать в купальниках с изображением медведя на Играх в Токио. Об этом он рассказал ТАСС.

Синхронисткам России запретили выступать на Играх с изображением медведя на купальниках

В четверг пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила, что национальной команде запретили использовать изображение медведя на купальниках на Олимпиаде в Токио.

"Официально на заседании бюро Международной федерации плавания (FINA) это не рассматривалось, - сообщил Сальников, который также является членом бюро FINA. - Как здравомыслящий человек могу сказать, что такие вещи должны базироваться на общих принципах. Я запрошу документы, чтобы ознакомиться с этой ситуацией".

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.