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Олимпиада в Токио

Сальников изучит вопрос с запретом синхронисткам выступать в купальниках с медведями

Глава Всероссийской федерации плавания отметил, что данный вопрос не обсуждался на заседании бюро Международной федерации плавания

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников запросит документы для ознакомления с ситуацией с синхронистками, которым запретили выступать в купальниках с изображением медведя на Играх в Токио. Об этом он рассказал ТАСС.

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В четверг пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила, что национальной команде запретили использовать изображение медведя на купальниках на Олимпиаде в Токио.

"Официально на заседании бюро Международной федерации плавания (FINA) это не рассматривалось, - сообщил Сальников, который также является членом бюро FINA. - Как здравомыслящий человек могу сказать, что такие вещи должны базироваться на общих принципах. Я запрошу документы, чтобы ознакомиться с этой ситуацией".

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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Олимпиада в ТокиоСальников, Владимир Валерьевич
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