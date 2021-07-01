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Уимблдон

Тарпищев: Павлюченкова на Уимблдоне показывает свой лучший теннис за последние пять лет

Во вторник в матче второго круга турнира российская теннисистка обыграла чешку Кристину Плишкову
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова ожидаемо вышла в третий круг Уимблдона - сейчас она показывает свой лучший теннис за последние пять лет. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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В четверг Павлюченкова во втором раунде турнира победила представительницу Чехии Кристину Плишкову со счетом 6:3, 6:3. В третьем круге россиянка сыграет с победительницей матча между Каролиной Муховой из Чехии и итальянкой Камилой Джорджи.

"Павлюченкова показывает свой лучший теннис за последние пять лет. И идет по восходящей, несмотря на покрытия, - сказал Тарпищев. - Результат второго круга Уимблдона ожидаемый".

Павлюченкова занимает 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, она является победительницей 12 турниров под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2021 году. На Уимблдоне высшим достижением Павлюченковой является выход в четвертьфинал (2016).

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