Определен состав российской команды по пляжному волейболу на Олимпийские игры

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) утвердила состав российской команды по пляжному волейболу на Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщает пресс-служба ВФВ.

В Токио в парах выступят Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, Илья Лешуков и Константин Семенов, а также Надежда Макрогузова и Светлана Холомина. Именно в этих сочетаниях спортсмены завоевали лицензии.

В тренерский штаб сборной вошли Вячеслав Нирка, Георгий Ряжнов и Александр Сенченко.

Красильников выступает в паре со Стояновским с 2018 года, в 2019 году они стали чемпионами мира, год спустя завоевали серебряные медали чемпионата Европы. Лешуков и Семенов становились вторыми на европейском первенстве 2019 года.

Макрогузова и Холомина дважды завоевывали серебряные награды на молодежном чемпионате мира (2016, 2017), на чемпионате Европы 2020 года они стали обладателями бронзовых медалей.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.