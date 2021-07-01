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Определен состав российской команды по пляжному волейболу на Олимпийские игры

В Токио в парах выступят Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, Илья Лешуков и Константин Семенов, а также Надежда Макрогузова и Светлана Холомина
Вячеслав Красильников и Олег Стояновский EPA-EFE/TOMS KALNINS
Описание
Вячеслав Красильников и Олег Стояновский
© EPA-EFE/TOMS KALNINS

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) утвердила состав российской команды по пляжному волейболу на Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщает пресс-служба ВФВ.

В Токио в парах выступят Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, Илья Лешуков и Константин Семенов, а также Надежда Макрогузова и Светлана Холомина. Именно в этих сочетаниях спортсмены завоевали лицензии.

В тренерский штаб сборной вошли Вячеслав Нирка, Георгий Ряжнов и Александр Сенченко.

Красильников выступает в паре со Стояновским с 2018 года, в 2019 году они стали чемпионами мира, год спустя завоевали серебряные медали чемпионата Европы. Лешуков и Семенов становились вторыми на европейском первенстве 2019 года.

Макрогузова и Холомина дважды завоевывали серебряные награды на молодежном чемпионате мира (2016, 2017), на чемпионате Европы 2020 года они стали обладателями бронзовых медалей.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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