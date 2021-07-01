Матыцин: Россия поможет Сербии в организации чемпионата мира по боксу

ТАСС, 1 июля. Министерство спорта РФ и Федерация бокса России окажут максимальную помощь Сербии в организации чемпионата мира по боксу. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин, комментарий которого приводится на официальном сайте Минспорта.

В четверг Матыцин в рамках рабочего визита в Сербию принял участие в заседании оргкомитета мужского чемпионата мира по боксу в Белграде. В мероприятии приняли участие президент Сербии Александр Вучич, который является главой оргкомитета, и президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев. Чемпионат мира пройдет с 26 октября по 6 ноября.

"За последние годы Россия проводила множество крупных турниров: Олимпийские игры, Всемирные универсиады, чемпионаты мира, - отметил Матыцин. - Братский народ Сербии взял на себя ответственность провести вместе с международной федерацией чемпионат мира. Мы готовы оказать максимально возможную помощь, чтобы этот праздник состоялся, чтобы мировая боксерская семья почувствовала свое единство".

"Для нас братство с сербским народом очень важно. Сербия также проводила немало важных международных соревнований. Она известна в мире своими спортивными достижениями, мы всегда переживаем друг за друга, готовы поддерживать и на спортивных аренах, и при организации соревнований, - продолжил Матыцин. - По поручению президента РФ мы совместно с Федерацией бокса России уже оказываем максимальную помощь в организации чемпионата мира. Уверен, мы сделаем все необходимое для того, чтобы этот праздник состоялся в Белграде".

Вучич отметил, что Сербия готова провести чемпионат мира на самом высоком уровне, а также поблагодарил Кремлева за его труд и популяризацию бокса. Он подчеркнул, что сейчас желающих заняться боксом стало гораздо больше, особенно среди детей. Кремлев назвал предстоящий чемпионат мира историческим, поскольку турнир претерпел определенные изменения - было увеличено число весовых категорий, а в качестве послов соревнований будут подключены мировые звезды.

Матыцин в Белграде также провел встречу с министром по делам молодежи и спорта Сербии Ваней Удовичичем. Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в области подготовки кадров, проведения совместных соревнований и обмена опытом. Матыцин отметил, что в ближайшее время стороны подпишут меморандум о сотрудничестве в области спорта.