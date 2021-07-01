Хоккейный турнир Sochi Hockey Open состоится при любых ограничениях

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Предсезонный хоккейный турнир Sochi Hockey Open пройдет, как и было запланировано, при любых раскладах и любых ограничениях. Об этом ТАСС сообщил директор хоккейного клуба "Сочи" по маркетингу и коммуникациям Александр Кременсков.

С 1 августа гостиницы и отели Краснодарского края смогут принимать только вакцинированных от коронавируса гостей. Турнир пройдет с 4 по 9 августа в Сочи.

"Турнир состоится при любых раскладах и любых ограничениях, - сказал Кременсков. - У нас был опыт проведения [турнира в условиях пандемии] в прошлом году, единственное - он был без зрителей, но тем не менее состоялся, и аудитория у него была даже выше, потому что все трансляции были в эфире "Матч ТВ". Мы надеемся на сознательность всех представителей СМИ и болельщиков, которые приедут в Краснодарский край на период проведения турнира, что они будут все вакцинированы и будут иметь на руках соответствующие сертификаты, которые смогут предъявить в отелях. Требования о предъявлении такого сертификата при посещении самого турнира на данный момент не существует, но мы находимся в диалоге со всеми контролирующими органами, поэтому, если оно возникнет, то мы будем транслировать его для всех болельщиков".

Также он отметил, что вакцинация спортсменов, которые приедут на турнир, входит в зону ответственности команд - участниц соревнования. "В любом случае мы оповестили всех о существующих правилах, но, я думаю, с учетом всей эпидемиологической ситуации в стране, у всех есть понимание, что вакцинация - единственный способ побороть пандемию", - добавил собеседник ТАСС.

В нынешнем году в турнире примут участие пять команд: "Сочи", ярославский "Локомотив", молодежная сборная России, петербургский СКА и омский "Авангард".

Турнир Sochi Hockey Open проводится ежегодно с 2016 года. В 2020 году участие в нем принимали "Сочи", СКА, "Локомотив" и молодежная сборная России. Из-за пандемии коронавируса турнир проходил не в традиционном формате: в четырех матчах "Сочи" и молодежная сборная России разыграли между собой Кубок будущего, а СКА и "Локомотив" - Кубок Sochi Hockey Open.