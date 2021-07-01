Волейболист Мусэрский пропустит Олимпийские игры из-за травмы

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский волейболист Дмитрий Мусэрский пропустит Олимпийские игры из-за травмы. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер национальной команды Сергей Тетюхин.

В июне стало известно, что у Мусэрского случился рецидив травмы локтя, после чего волейболист покинул расположение национальной команды.

"Дмитрий не восстановился. Он не сыграет на Олимпийских играх", - сказал Тетюхин.

Мусэрскому 32 года, он является чемпионом Европы (2013) и Олимпийских игр (2012), обладателем Кубка мира (2011), победителем Лиги наций (2018) и двукратным победителем Мировой лиги (2011, 2013). С 2018 года выступает за японский "Сантори".