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Шахматные турниры

Американец Мишра побил рекорд Карякина, став самым юным гроссмейстером в истории

Шахматист получил звание в возрасте 12 лет 4 месяцев и 25 дней

ТАСС, 1 июля. Американец Абхиманью Мишра стал самым юным гроссмейстером в истории. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации.

Он получил это звание в возрасте 12 лет 4 месяцев и 25 дней. Заключительную норму для получения звания он выполнил на турнире в Будапеште, обыграв гроссмейстера Люку Мендонсу из Индии.

До Мишры самым юным гроссмейстером был россиянин Сергей Карякин, который получил звание в возрасте 12 лет и 7 месяцев. В 2016 году Карякин принимал участие в матче за мировую шахматную корону, уступив в нем норвежцу Магнусу Карлсену.

Для того, чтобы стать гроссмейстером, шахматисту требуется иметь рейтинг ELO более 2 500 очков, а также выполнить необходимые нормы в профессиональных матчах против игроков из различных стран, включая тех, кто имеет статус гроссмейстера.

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