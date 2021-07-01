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Шахматы
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Умер тренер Каспарова и Карякина Юрий Дохоян

В последнее время Дохоян работал с россиянином Андреем Есипенко, который в январе на турнире в Нидерландах обыграл действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 1 июля. Российский гроссмейстер, заслуженный тренер РФ по шахматам Юрий Дохоян умер на 57-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

Причины смерти не сообщаются.

Несколько лет Дохоян был тренером и секундантом 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова. Затем тренировал Татьяну и Надежду Косинцевых. С 2006 по 2011 год работал главным тренером женской сборной России, под его руководством команда впервые в истории победила во Всемирной шахматной Олимпиаде в 2010 году.

С 2011 по 2015 год Дохоян возглавлял мужскую сборную России. Работал с гроссмейстером Сергеем Карякиным, который в 2016 году стал победителем турнира претендентов. В последнее время работал с россиянином Андреем Есипенко, который в январе на турнире в Нидерландах обыграл действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. 

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