Женская сборная России по борьбе вылетит на Игры в Токио из Владивостока 30 июля

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по вольной борьбе отправится на Олимпиаду в Токио из Владивостока 30 июля одним рейсом с мужской сборной России по греко-римской борьбе. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Александр Борзунов.

В четверг на базе "Юг Спорт" в Сочи был объявлен состав команды на предстоящие Олимпийские игры в Токио.

"Наша команда с 26 июня находится на сборе в Сочи и пробудет здесь до 10 июля, а затем сборная переезжает в Москву на экипировку, - рассказал Борзунов. - 11 июля - вылет во Владивосток, а 30 июля одним рейсом с мужской командой по греко-римской борьбе сборная улетает в Токио".

Борзунов отметил плодотворный сбор команды на базе в Сочи: "Условия для команды здесь, в Сочи, созданы самые замечательные, но самое главное - это, конечно, люди. Отдельное спасибо руководителю "Юг Спорта" Михаилу Васильевичу Дремову, сегодня наши девочки поздравили его с прошедшим юбилеем и вручили памятный подарок - скульптуру первого президента Федерации спортивной борьбы России, олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина".

В олимпийскую женскую сборную России по борьбе вошли трехкратная чемпионка Европы Стальвира Оршуш (до 50 кг), двукратная чемпионка Европы, призер чемпионата мира Ольга Хорошавцева (до 53 кг), серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Валерия Коблова (до 57 кг), чемпионка Европы, призер чемпионата мира Любовь Овчарова (до 62 кг), чемпионка Европы Ханум Велиева (до 68 кг) и чемпионка Игр-2012, серебряный призер Игр-2016, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы Воробьева (до 76 кг).