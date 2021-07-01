Шахматист Карякин удивлен, что его юношеский рекорд продержался 19 лет

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский шахматист Сергей Карякин поздравил американца Абхиманью Мишру с тем, что тот стал самым юным гроссмейстером в истории, и удивился, что его рекорд держался 19 лет. Об этом он рассказал ТАСС.

Мишра стал самым юным гроссмейстером в возрасте 12 лет 4 месяцев и 25 дней. Заключительную норму для получения звания он выполнил на турнире в Будапеште, обыграв гроссмейстера Люку Мендонсу из Индии. Карякин получил это звание в возрасте 12 лет и 7 месяцев.

"Мой рекорд держался 19 лет, считаю, что это слишком много, запредельно много, - сказал Карякин. - С учетом того, как шахматы, уже даже детские, а не юношеские, развились при помощи компьютерных технологий, странно, что мой рекорд продержался так долго. Тем не менее я был горд достижением и тем, что оно так долго держалось".

"Хочу поздравить этого талантливого мальчика, пожелать ему удачи, и дай бог, чтобы эти рекорды бились как можно чаще - это будет говорить о развитии нашего вида спорта", - добавил гроссмейстер.

Чтобы стать гроссмейстером, шахматисту требуется иметь рейтинг ELO более 2 500 очков, а также выполнить необходимые нормы в профессиональных матчах против игроков из различных стран, включая тех, кто имеет статус гроссмейстера.