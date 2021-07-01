Карпов: смерть Дохояна - это большая утрата для российских и мировых шахмат

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Смерть российского гроссмейстера, заслуженного тренера РФ Юрия Дохояна является большой утратой для российских и мировых шахмат. Такое мнение ТАСС высказал 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

В четверг стало известно, что Дохоян умер на 57-м году жизни.

"Я с ним не был близко знаком, он был в лагере моего оппонента. Но могу сказать, что это был серьезный шахматист и тренер. Тренеров высокого уровня вообще не так много в шахматах. Это большая утрата для российских и мировых шахмат", - сказал Карпов.

Несколько лет Дохоян был секундантом 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова. Затем тренировал Татьяну и Надежду Косинцевых. С 2006 по 2011 год работал главным тренером женской сборной России, под его руководством команда впервые в истории победила во Всемирной шахматной олимпиаде в 2010 году.

С 2011 по 2015 год Дохоян возглавлял мужскую сборную России. Работал с гроссмейстером Сергеем Карякиным, который в 2016 году стал победителем турнира претендентов.