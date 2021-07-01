"Ювентус" получил право на выступление в Лиге чемпионов, несмотря на участие в Суперлиге

ТАСС, 1 июля. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" получил право на участие в предстоящем сезоне Лиги чемпионов. Об этом сообщил президент клуба и вице-президент Суперлиги Андреа Аньелли, комментарий которого приводит пресс-служба "Ювентуса".

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил дело в отношении клубов - основателей Суперлиги: "Ювентуса", а также испанских "Барселоны" и "Реала".

"Мы получили письмо, в котором нам одобрили участие в Лиге чемпионов. Я еще раз хочу заявить о нашей готовности к диалогу для улучшения европейского футбола. Мы не боимся угроз и уверены в своих юридических действиях", - сказал Аньелли.

19 апреля английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА в Суперлиге остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус". 7 мая УЕФА объявил о примирении с остальными девятью командами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги.