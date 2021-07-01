В "Ювентусе" уверены, что Роналду останется в клубе

РИМ, 1 июля. /ТАСС/. Футбольный директор итальянского клуба "Ювентус" Федерико Керубини выразил уверенность в том, что португальский нападающий Криштиану Роналду останется в команде. Комментарий Керубини приводит агентство Рейтер.

По словам директора, ни от самого Роналду, ни от руководства клуба не было никаких сигналов о возможном переходе футболиста в другую команду. "Мы очень рады, что Роналду вернется в команду, как только закончится его отпуск после чемпионата Европы", - сказал Керубини.

17 мая "Газета.Ru" сообщила о том, что Криштиану Роналду вывез все свои автомобили из Турина. Испанский телеканал Cuatro 14 мая сообщил, что португалец может перейти в португальский "Спортинг" в летнее трансферное окно. Ранее портал Tutto Sport сообщал, что интерес к португальцу проявляет французский ПСЖ.

Роналду 36 лет, он является пятикратным обладателем приза "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 43 играх за "Ювентус" во всех турнирах и забил 36 голов.

На чемпионате Европы 2021 года Роналду в составе сборной Португалии дошел до 1/8 финала.