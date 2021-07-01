Работы по увеличению вместимости стадиона "Газовик" начались в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Число мест на трибунах домашнего стадиона футбольного клуба "Оренбург" увеличится с 7,5 тыс. до 10 тыс., реконструкция стартовала. Об этом сообщается в четверг на странице правительства региона в Instagram.

"На оренбургском стадионе "Газовик" началась подготовка к работам по увеличению посадочных мест. С северной трибуны уже сняты кресла. Проект готов, в ближайшее время начнется демонтаж", - сказано в сообщении.

Стадион "Газовик" на данный момент может принять 7,5 тыс. болельщиков. Как уточняется в сообщении, в предстоящем сезоне планируется увеличить число мест на стадионе для соответствия требованиям Российской премьер-лиги по вместимости - 10 тыс. мест.

"Оренбург" в прошедшем сезоне занял второе место в турнирной таблице первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), дающее право выступить в Тинькофф-РПЛ в следующем сезоне. Однако клуб в сезоне-2021/22 снова сыграет в ФНЛ, так как не сумел получить лицензию на выступление в РПЛ, поскольку его домашний стадион "Газовик" не соответствует требованиям лиги по вместимости.