Шакири: швейцарские футболисты в четвертьфинале Евро намерены навязать испанцам свою игру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Швейцарские футболисты в матче 1/4 финала чемпионата Европы со сборной Испании намерены навязать сопернику свою игру. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил капитан сборной Швейцарии Джердан Шакири.

Четвертьфинальный матч чемпионата Европы между сборными Швейцарии и Испании пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

"На этом чемпионате Европы наша команда умеет не только хорошо обороняться, как в матче против команды Франции, но и может забивать, что французы тоже подтвердят, - отметил Шакири. - Мы очень хорошо подготовились и постараемся навязать сопернику свою игру. Швейцарские футболисты постараются выложиться на 120% и докажут завтра, что способны пройти дальше".

"Я буду готовиться к этому важному матчу как обычно - ничего не собираюсь менять. Мы постараемся показать такой же футбол, как это было в нашем предыдущем матче с французами", - сказал капитан швейцарцев.

В 1/8 финала сборная Швейцарии выбила из борьбы чемпионов мира французов, победив в серии послематчевых пенальти.