Призер чемпионата мира бегун Киньонес отстранен за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 1 июля. Эквадорский легкоатлет Алекс Киньонес временно отстранен за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

31-летний эквадорец отстранен в связи с нарушением правил о предоставлении информации о местонахождении. Отмечается, что дело передано в дисциплинарный трибунал.

Киньонес на чемпионате мира 2019 года в Дохе занял третье место в беге на 200 м, на Панамериканских играх того же года он победил на этой дистанции.