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Допинг в спорте

Призер чемпионата мира бегун Киньонес отстранен за нарушение антидопинговых правил

Такая мера принята в связи с нарушением правил предоставления информации о местонахождении
Алекс Киньонес EPA-EFE/DIEGO AZUBEL
Описание
Алекс Киньонес
© EPA-EFE/DIEGO AZUBEL

ТАСС, 1 июля. Эквадорский легкоатлет Алекс Киньонес временно отстранен за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

31-летний эквадорец отстранен в связи с нарушением правил о предоставлении информации о местонахождении. Отмечается, что дело передано в дисциплинарный трибунал.

Киньонес на чемпионате мира 2019 года в Дохе занял третье место в беге на 200 м, на Панамериканских играх того же года он победил на этой дистанции.

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