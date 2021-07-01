Пайкин: требование изменить купальники перед Играми не скажется на синхронистках

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Запрет российским синхронисткам выступать в купальниках с изображением медведя на Олимпийских играх в Токио не скажется на их выступлении. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

Ранее пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила, что национальной команде запретили использовать изображение медведя на купальниках на Олимпиаде в Токио.

"За последние 17 лет российские синхронистки выиграли все Олимпиады, наши девушки стали кумирами для миллионов болельщиков этого зрелищного вида спорта, - сказал Пайкин. - Поэтому требования изменить рисунок купальников никак не скажется на их лидерстве - для меня это очевидно. Видимо, соперники боятся русского медведя даже в виде изображения на купальниках наших прекрасных спортсменок".

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.