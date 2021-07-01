{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада в Токио

Пайкин: требование изменить купальники перед Играми не скажется на синхронистках

Ранее сообщалось, что национальной команде запретили использовать изображение медведя на купальниках на Олимпиаде

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Запрет российским синхронисткам выступать в купальниках с изображением медведя на Олимпийских играх в Токио не скажется на их выступлении. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

На эту тему
Решение о запрете купальников российских синхронисток с изображением медведей принял МОК
Решение о запрете купальников российских синхронисток с изображением медведей принял МОК

Ранее пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила, что национальной команде запретили использовать изображение медведя на купальниках на Олимпиаде в Токио.

"За последние 17 лет российские синхронистки выиграли все Олимпиады, наши девушки стали кумирами для миллионов болельщиков этого зрелищного вида спорта, - сказал Пайкин. - Поэтому требования изменить рисунок купальников никак не скажется на их лидерстве - для меня это очевидно. Видимо, соперники боятся русского медведя даже в виде изображения на купальниках наших прекрасных спортсменок".

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Теги
Олимпиада в Токио
Евро-2020
Луис Энрике: сборная Украины может выиграть чемпионат Европы по футболу
В 1/4 финала Евро украинцы сыграют 3 июля с командой Англии
Луис Энрике: сборная Украины может выиграть чемпионат Европы по футболу
Читать полностью