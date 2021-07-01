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Евро-2020

Луис Энрике: сборная Украины может выиграть чемпионат Европы по футболу

В 1/4 финала Евро украинцы сыграют 3 июля с командой Англии
Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике EPA-EFE/Wolfgang Rattay
Описание
Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике
© EPA-EFE/Wolfgang Rattay

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Украинские футболисты вполне могут выиграть чемпионат Европы. Такое мнение журналистам высказал главный тренер испанской команды Луис Энрике.

Украинцы вышли из своей группы с третьего места и в 1/8 финала обыграли со счетом 2:1 в дополнительное время команду Швеции.

"Посмотрите на сборную Украины. Это команда, которая вполне может выиграть этот турнир", - сказал Луис Энрике.

В 1/4 финала украинцы сыграют 3 июля с командой Англии. Испанцы в четвертьфинале днем ранее встретятся со сборной Швейцарии.

Чемпионат Европы завершится 11 июля.

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