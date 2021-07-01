Коротышкин: российские синхронистки выиграли бы Олимпиаду, выступая даже голышом

В четверг пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила, что национальной команде запретили использовать изображение медведя на купальниках на Олимпиаде в Токио.

ТАСС, 1 июля. Российские синхронистки могли бы одержать победу на Олимпиаде, даже если бы их заставили выступать голыми. Такое мнение высказал серебряный призер Олимпиады 2012 года по плаванию Евгений Коротышкин, комментарий которого приводит "Газета.Ru" .

"Костюмы для выступления у синхронисток действительно очень важны. Они всю программу строят очень тщательно, следят, чтобы образ полностью передавал стилистику выступления - и музыка тщательно подбирается, и костюмы. Они действительно артистки и должны выступать в красочных костюмах - таких, которые делают шоу. Поэтому немного непонятна ситуация с этим строгим запретом на изображение медведя", - сказал Коротышкин.

"Однако я думаю, что на успехи России не повлияет даже тот факт, если их заставят выступать голыми, - добавил он. - Девчонки умеют выступать даже в таких сложных ситуациях, когда им выключают музыку. У них музыка играет в голове".

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. В синхронном плавании будут разыграны два комплекта наград. Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Играх в Токио запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР).