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НХЛ

Главный тренер молодежной сборной Канады Туриньи возглавил клуб НХЛ "Аризона"

Контракт со специалистом рассчитан на три года

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Канадский специалист Андре Туриньи стал новым главным тренером клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризона". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Контракт с 47-летним специалистом рассчитан на три года.

"Для меня большая честь стать главным тренером "Аризоны". Я с нетерпением жду возможности поработать с клубом, чтобы создать победную культуру в команде", - сказал Туриньи.

Туриньи был главным тренером молодежной сборной Канады на чемпионате мира 2021 года, канадцы в финале проиграли американцам (0:2) и завоевали серебряные медали. Он также был помощником Жерара Галлана в штабе основной команды Канады, которая в июне победила на чемпионате мира в Латвии.

В минувшем регулярном чемпионате "Аризона" заняла пятое место в турнирной таблице Западного дивизиона, не сумев пробиться в плей-офф.

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