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Олимпиада в Токио

Базаревич: баскетбол в России не умер, несмотря на непопадание сборной на Олимпиаду

Сборная России проиграла команде Германии со счетом 67:69 в матче олимпийской квалификации и лишилась шансов на попадание на Игры в Токио
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 1 июля. Непопадание сборной России на Олимпийские игры в Токио не говорит о том, что баскетбол в стране умер. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер российской команды Сергей Базаревич.

Сборная России проиграла команде Германии со счетом 67:69 во втором матче квалификации на Олимпийские игры. В первом матче группового этапа в среду российские баскетболисты проиграли мексиканцам со счетом 64:72. Команда заняла последнее, третье место в группе и не вышла в плей-офф квалификационного турнира.

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"Это не тот результат, который мы хотели достичь в Сплите. То, как мы играли сегодня, было лучше, чем накануне, - сказал Базаревич. - Плохо, конечно, но плохой опыт - тоже опыт. Иногда даже полезнее, чем победа. В России все думают, что баскетбол умер. Я так не думаю, у нас есть молодые игроки, которые способны играть на высоком уровне".

Мужская сборная России не принимала участия в Олимпиаде 2016 года. Женская сборная России по баскетболу также не выступит на Олимпиаде. Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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Олимпиада в Токио
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