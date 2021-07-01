Базаревич: баскетбол в России не умер, несмотря на непопадание сборной на Олимпиаду

ТАСС, 1 июля. Непопадание сборной России на Олимпийские игры в Токио не говорит о том, что баскетбол в стране умер. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер российской команды Сергей Базаревич.
Сборная России проиграла команде Германии со счетом 67:69 во втором матче квалификации на Олимпийские игры. В первом матче группового этапа в среду российские баскетболисты проиграли мексиканцам со счетом 64:72. Команда заняла последнее, третье место в группе и не вышла в плей-офф квалификационного турнира.
"Это не тот результат, который мы хотели достичь в Сплите. То, как мы играли сегодня, было лучше, чем накануне, - сказал Базаревич. - Плохо, конечно, но плохой опыт - тоже опыт. Иногда даже полезнее, чем победа. В России все думают, что баскетбол умер. Я так не думаю, у нас есть молодые игроки, которые способны играть на высоком уровне".
Мужская сборная России не принимала участия в Олимпиаде 2016 года. Женская сборная России по баскетболу также не выступит на Олимпиаде. Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.