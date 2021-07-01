Базаревич: баскетбол в России не умер, несмотря на непопадание сборной на Олимпиаду

ТАСС, 1 июля. Непопадание сборной России на Олимпийские игры в Токио не говорит о том, что баскетбол в стране умер. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер российской команды Сергей Базаревич.

Сборная России проиграла команде Германии со счетом 67:69 во втором матче квалификации на Олимпийские игры. В первом матче группового этапа в среду российские баскетболисты проиграли мексиканцам со счетом 64:72. Команда заняла последнее, третье место в группе и не вышла в плей-офф квалификационного турнира.