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Сборные по баскетболу

Баскетболист Мозгов заявил, что пока не знает, как будет развиваться его карьера

Центровой сборной России признался, что хотел бы продолжить играть в баскетбол

ТАСС, 1 июля. Центровой сборной России по баскетболу Тимофей Мозгов не знает, как будет развиваться его карьера. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции.

Сборная России проиграла команде Германии со счетом 67:69 во втором матче квалификации на Олимпийские игры. В первом матче группового этапа в среду российские баскетболисты проиграли мексиканцам со счетом 64:72. Команда заняла последнее, третье место в группе и не вышла в плей-офф квалификационного турнира.

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"Мы очень хотели пройти в следующий раунд, но не получилось, - сказал Мозгов. - Я горжусь тем, как мы играли, боролись до последней секунды - это самое важное".

"Пока непонятно, что будет дальше с моей карьерой. Хочу играть в баскетбол - поэтому я здесь", - добавил Мозгов.

12 апреля Мозгов провел первую игру после длительного восстановления от травмы, выйдя на паркет в составе "Химок" в матче против "Енисея". До игры с "Енисеем" Мозгов принимал участие в официальном матче 2 июля 2018 года - в составе сборной России в квалификационном матче Кубка мира - 2019 против команды Франции.

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