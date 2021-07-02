Сказка на льду. В Сочи состоялась премьера шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила"

"Сочи Парк" является местом, в которое люди приезжают, чтобы получить эмоции. Созданный по мотивам русских сказок парк аттракционов манит своей волшебной атмосферой, поэтому здесь в любое время года есть семьи с детьми, однако премьера ледового шоу вызвала настоящий ажиотаж среди жителей и гостей курорта. "Настроение хорошее, любим Татьяну Навку! Ждем чего-то грандиозного, ярких эмоций", - поделилась с ТАСС Ольга из Уфы. Ее дети еще не успели прочитать сказку Пушкина, но вскоре это обещают поправить.

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 июля. /ТАСС/. Премьера нового ледового шоу "Руслан и Людмила", генеральным продюсером которого выступила олимпийская чемпионка Татьяна Навка, состоялась в парке развлечений "Сочи Парк", расположенном на федеральной территории Сириус. Первыми зрителями сказки на льду стали более полутора тысяч местных жителей и гостей из разных регионов России.

Площадкой для шоу стал уникальный шатер, созданный специально для "Сочи Парка". Как рассказала журналистам директор парка Людмила Кузнецова, его специально переделали в ледовую арену, площадь которой составила около 800 квадратных метров. Для создания покрытия потребовалось два с половиной месяца и 180 кубометров льда.

"Мы очень хотели сделать что-то исключительно грандиозное в этом году. А что может быть более грандиозное, чем волшебная сказка "Руслан и Людмила". Поскольку мы один из самых крупных в России открытых парков русских сказок, мы сделали Татьяне [Навке] предложение, от которого она не могла отказаться", - сказала генеральный директор парка Людмила Кузнецова.

При этом организаторы не забыли о мерах безопасности: У всех гостей парка измеряют температуру, высока доля сотрудников, которые уже привились от коронавируса, в холле установили рециркуляторы воздуха и санитайзеры. Кроме того, все зрители получили защитные маски. Организаторы также позаботились о социальной дистанции на время представления, обеспечив продажу лишь половины билетов от возможного количества. Тем не менее, посмотреть на сказку пришло около 1,6 тыс. человек.

Волшебство на льду

Как рассказала журналистам Навка, новая сказка на льду является беспрецедентным случаем. "Впервые в России в самом крупном в стране шатре и, наверное, одном из крупнейших парков проходит такое шоу, - сказала Навка. - У нас невероятная команда, действительно такое впервые. В роли Людмилы будут выступать четыре олимпийские чемпионки. <…> У нас будет Алина Загитова, олимпийская чемпионка [2018 года], с завтрашнего дня будет кататься Аделина Сотникова, олимпийская чемпионка Сочи 2014 года, в сентябре - также победительница Олимпиады в Сочи Татьяна Волосожар, которая недавно стала мамой". Сама Навка открыла трехмесячный марафон и выступила в премьерном шоу в роли Людмилы.

Мюзикл способен поразить даже тех, кто уже многое видел. С первых секунд внимание зрителей захватили невероятно яркие костюмы, главные герои по ходу шоу поменяют их несколько раз. Как отметила Навка, в команде, которая работала над созданием шоу, трудятся потрясающие художники и дизайнеры. В это несложно поверить и благодаря декорациям, часть из которых являются интерактивными, красочная графика дополняет то, что происходит на льду. Еще одним слагаемым успеха является свет, пиротехника и звук, благодаря которым может создаться впечатление, что шоу происходит не где-то на сцене, а вокруг тебя. Музыкальные партии для мюзикла озвучили Филипп Киркоров, Ани Лорак, Александр Панайотов и другие артисты.

Однако успехом шоу обязано, прежде всего, прославленным фигуристам, которые вышли в этот вечер на лед, - Петру Чернышеву в роли Руслана и Навке в роли Людмилы. Другие роли сыграли чемпион России среди юниоров Евгений Кузнецов, многократные чемпионы Литвы Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко, олимпийский чемпион Виктор Петренко, многократный чемпион России Максим Ковтун, чемпион Cristal Skate Филипп Уоррен, чемпион мира среди юниоров Нодари Маисурадзе и другие.

"Мы находимся в Сочи, сюда люди приезжают за хорошим настроением, получать массу положительных эмоций. Наша задача - дарить людям сказку. Обычно у нас это получается неплохо", - сказал журналистам Чернышев перед выступлением. Получилось и в этот раз: в течение всего шоу в зале практически не умолкали аплодисменты. Каждый сложный элемент, а их было показано немало в этот вечер, сопровождался овациями.

"Невероятные впечатления, мы пришли сюда, потому что у меня дочь занимается балетом, я хотела, чтобы она увидела Татьяну Навку, увидела настоящую звезду. Ожидания оправдались вдвойне, - рассказала ТАСС Светлана из Москвы. - Спасибо ребятам, что в такое непростое время они приехали". Высоко оценила шоу и Татьяна из Сыктывкара. "Нам очень понравилось, даже больше, чем понравилось, не могу подобрать такое слово, которое бы описало этот восторг. И в "Сочи Парке" тоже понравилось, здесь очень круто".

Как рассказала журналистам Навка, 10 июля единственный раз за время показа шоу в роли Людмилы выступят сразу три Олимпийские чемпионки - Загитова, Сотникова и сама спортсменка. В дальнейшем Навка планирует показать на ледовой арене в "Сочи Парке" еще две сказки - "Аленький цветочек" и "Спящая красавица. Легенда двух королевств". Их премьера на льду "Сочи Парка" может состояться в дни осенних и зимних каникул. "Мы сделаем все возможное для того, чтобы соблюдать все меры предосторожности, чтобы зрители чувствовали себя комфортно, в безопасности, - подчеркнула Навка. - Это важно в этих условиях получать эту радость, счастье".