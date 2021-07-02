Сборная России по боксу прибыла в Приморье для подготовки к Олимпиаде в Токио

ВЛАДИВОСТОК, 2 июля. /ТАСС/. Спортсмены мужской сборной России по боксу утром в пятницу прибыли во Владивосток для проведения заключительного акклиматизационно-подготовительного этапа подготовки к летним Олимпийским играм в Токио.

Мужская олимпийская сборная России по боксу будет проводить подготовку со 2 по 20 июля на базе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Это первая из российских сборных, которая будет готовиться к Олимпийским играм в Приморье.

"Мы приехали со сбора в Кисловодске, сейчас ребята неделю отдохнут, домой никого не отпускали в связи с пандемией коронавируса. До 9 июля даем ребятам легкую зарядку, <...> и начинаем тренировочный процесс заключительного этапа: работа на снарядах, работа в парах, индивидуальная работа с тренером. 19 июля вылетаем в Токио на Олимпийские игры", - сообщил журналистам главный тренер олимпийской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов.

Он отметил, что для соблюдения мер безопасности и снижения вероятности заражения коронавирусом, спортсмены не уезжали домой в перерывах между сборами, несколько раз сдавали ПЦР-тесты. Все мероприятия подготовительного периода будут проводиться с соблюдением мер безопасности. При подготовке спортсмены будут работать в том числе со спарринг-партнерами с Дальнего Востока, в частности, из Хабаровска, Владивостока.

По данным пресс-службы краевого правительства, планируется, что всего акклиматизацию и тренировки в Приморье накануне Олимпиады и Паралимпиады в Токио в период со 2 июля по 29 августа пройдут более 600 человек из состава делегаций олимпийских и паралимпийских команд. Основными площадками предолимпийских сборов станут спортивный комплекс "Олимпиец", Концертно-спортивный комплекс "Фетисов Арена", кампус ДВФУ на острове Русский, кампус Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, стрелково-стендовый комплекс "Стрелок", спорткомплекс "Динамо" и гребная база в поселке Лозовый Партизанского городского округа.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит в 10 тыс. человек, заполняемость спортивных объектов во время соревнований не должна превышать 50%.