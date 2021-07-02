"Милуоки" обыграл "Атланту" и вышел вперед в полуфинальной серии плей-офф НБА

Самым результативным игроком встречи стал центровой "Милуоки" Брук Лопес, набравший 33 очка. Дабл-даблы оформили его одноклубники Крис Миддлтон (26 очков + 13 подборов) и Дрю Холидэй (25 очков + 13 передач). Из-за травм встречу пропустили разыгрывающий "Атланты" Трэй Янг и форвард "Милуоки" Яннис Адетокунбо.

ТАСС, 2 июля. "Милуоки" дома обыграл "Атланту" со счетом 123:112 в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Милуоки". Шестой матч состоится 4 июля в Атланте.

По итогам регулярного чемпионата "Милуоки" занял третье место в таблице Восточной конференции, "Атланта" стала пятой.

Победитель серии в финале плей-офф сыграет против "Финикса", который ранее обыграл "Лос-Анджелес Клипперс" (4-2 в серии).