Экипаж Сотникова победил на первом этапе ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

ТАСС, 2 июля. Экипаж команды "Камаз-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем первого этапа ралли-рейда "Шелковый путь". Протяженность первого спецучастка от Омска до Новосибирска составила 87 км.

Сотников преодолел дистанцию за 50 минут 51 секунду. Второе место занял белорус Алексей Вишневский на МАЗе (отставание - 10 секунд), третий результат показал пилот "Камаз-мастер" Айрат Мардеев (+1.02). Эдуард Николаев стал четвертым (+1.23), Антон Шибалов - шестым (+1.38), Сергей Куприянов - седьмым (+4.24), Андрей Каргинов - девятым (+5.57), все пилоты представляют "Камаз-мастер".

В зачете автомобилей победу на этапе одержал россиянин Денис Кротов, преодолевший дистанцию за 48 минут 11 секунд. Вторым стал представитель Саудовской Аравии Язид Аль-Раджи (+0.50), третьим - француз Герлен Чичери (+3.37). Россиянин Владимир Васильев стал четвертым (+4.13), Павел Лебедев - шестым (+7.34), Сергей Карякин - седьмым (+9.00).

В зачете мотоциклов первым стал аргентинец Франко Каими (49.52), второе место занял Росс Бранч из Ботсваны (+1.03), третье время показал француз Адриен ван Беверен (+1.30).

Второй этап ралли пройдет 3 июля, длина спецучастка от Новосибирска до Горно-Алтайска составит 132,74 км.

Ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года. В прошлом году гонка была отменена из-за пандемии коронавируса. Российская команда "Камаз-мастер" является действующим чемпионом ралли в классе грузовиков. В 2021 году соревнования проходят с 1 по 11 июля по территории Сибири начиная с Омска через пустыню Гоби до монгольской столицы Улан-Батора.