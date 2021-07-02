Кириленко: многим российским баскетболистам недостает опыта игры с топ-соперниками

В четверг сборная России проиграла команде Германии со счетом 67:69 во втором матче квалификации на Олимпийские игры в Токио. В первом матче группового этапа российские баскетболисты проиграли мексиканцам со счетом 64:72. Команда заняла последнее, третье место в группе и не вышла в плей-офф квалификационного турнира. Россияне упустили последнюю возможность квалифицироваться на Олимпиаду в Токио.

"Понятно, что на оценку выступления в Сплите сильно влияет результат, - сказал Кириленко. - Большинству игроков не хватает качественного опыта игры с топ-соперниками и под давлением. Не будем делать серьезных выводов - еще год назад было примерно понятно, что сейчас это будет происходить. Конечно, если бы проиграли в полуфинале квалификации или в финале - нам всем было бы чуточку приятнее, но это не так".

"Надо отдать должное мексиканцам, которые здорово проявили себя и заслуженно вышли в полуфинал вместе с командой Германии, - продолжил глава РФБ. - Олимпийский отбор показал, что Мексика, Германия и Россия - команды примерно одного уровня. Что говорить, если сборная Туниса, которую все дружно посчитали главным аутсайдером нашей шестерки, зашла в концовку с командой Хорватии и до последней минуты сохранял реальные шансы на победу? Посыпать голову пеплом нет смысла - нужно продолжать дальше работать".

Кириленко отметил, что сборной России не хватает игроков среднего возраста. "Команде предстоят очень сложные три-четыре года: нам недостает прослойки игроков среднего возраста - от 24 до 30 лет, - отметил он. - То есть мало тех, кто в ближайшие годы может повести за собой сборную России. Очень талантливое поколение от 19 до 22 лет, но им и потребуются эти несколько лет, чтобы обрасти опытом и уверенно войти в обойму национальной команды".

Мужская сборная России не принимала участия в Олимпиаде 2016 года. Женская сборная России по баскетболу также не выступит на Олимпиаде в Токио.