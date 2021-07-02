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Летние неолимпийские виды спорта

Российский арбитр Великанова будет работать на чемпионате мира по мини-футболу 2021 года

Всего турнир обслужат 39 судей

ТАСС, 2 июля. Ирина Великанова вошла в список арбитров чемпионата мира по мини-футболу 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Турнир пройдет с 12 сентября по 3 октября в Литве. Всего турнир обслужат 39 судей, пять из которых - женщины.

"Эта судейская бригада - лучшая из возможных для самого важного турнира по мини-футболу, - сказал председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина. - Мы убеждены, что все они очень хорошо подготовлены и покажут себя на самом высоком уровне".

Великановой 41 год, она имеет категорию FIFA, работает на турнирах Ассоциации мини-футбола России, также имеет опыт обслуживания матчей по пляжному футболу.

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Летние неолимпийские виды спорта
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