Корниленко: "Крылья Советов" заинтересованы в приобретении футболиста Пиняева

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" заинтересован в приобретении полузащитника Сергея Пиняева. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко.

Пиняев прибыл в расположение "Крыльев Советов" 20 июня. 16-летний футболист тренируется с самарским клубом, который проводит тренировочный сбор в Сербии в рамках подготовки к новому сезону.

"Пока нет договоренностей, ведутся переговоры, - сказал Корниленко. - Мы надеемся, что в ближайшее время сможем дать более конкретную информацию. Переговоры продолжаются каждый день, каждый час. Клуб заинтересован в том, чтобы Пиняев был у нас на постоянной основе".

В сезоне-2020/21 "Крылья Советов" заняли первое место в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), набрав 101 очко в 42 матчах, а также вышли в финал Бетсити - Кубка России, в котором проиграли московскому "Локомотиву" (1:3). В следующем сезоне команда будет выступать в Тинькофф - Российской премьер-лиге.

В прошедшем сезоне ФНЛ Пиняев провел в составе "Чертаново" 30 матчей, забив два мяча и отдав пять голевых передач. Пиняев в возрасте 15 лет стал самым молодым игроком, сыгравшим и забившим гол в ФНЛ. По итогам сезона "Чертаново" заняло 21-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона России.