Черчесов заявил, что не сваливал на футболистов вину за провал на Евро

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не скидывал всю вину за провал на чемпионате Европы на игроков, о чем говорили члены технического комитета Российского футбольного союза (РФС). Об этом Черчесов заявил в пятницу на пресс-конференции.

Заседание техкома прошло 30 июня, по его итогам несколько членов комитета заявили, что поддержали Черчесова, поскольку следствием неудачного результата на Евро стал недостаток мастерства футболистов сборной.

"С моей стороны про футболистов не было ни одного слова, - сказал Черчесов. - Члены техкома могут говорить, их слова были".

"Я отвечаю за каждое сказанное слово, а у членов техкома есть свое мнение, каждый из них волен его высказывать", - добавил он.

Российская сборная на Евро заняла последнее, четвертое место в группе В, не выполнив поставленную перед ней задачу по выходу в плей-офф.